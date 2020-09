Finalmente si ricomincia. Alle 18 la Fiorentina debutta in campionato contro il nuovo (ma nemmeno più di tanto) Torino di Marco Giampaolo. Giuseppe Iachini dovrà fare a meno dello squalificato Amrabat e di Pulgar, non convocato perché si è allenato poco con la squadra dopo esser risultato positivo al Covid-19. I quotidiano non hanno dubbi sul modulo. Si ripartirà dal collaudato 3-5-2 con: Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Chiesa a destra, Duncan in regia, Bonaventura e Castrovilli saranno le mezz’ali, Biraghi a sinistra, a guidare l’attacco Ribery e Kouamé.