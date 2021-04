Primavera, domani la finale di Coppa. Bianco: “Daremo il massimo”

All'orizzonte la possibilità di vincere la terza Coppa Italia consecutiva: Alessandro Bianco e compagni sono concentrati sull'obiettivo

La Fiorentina Primavera è in finale di Coppa Italia per il terzo anno consecutivo: appuntamento domani alle 18 per la sfida contro la Lazio, vittoriosa sul Verona in semifinale. La Nazione propone oggi un'intervista al centrocampista viola Alessandro Bianco, classe 2002, che si dice certo che la squadra sia pronta: "Sappiamo di aver sbagliato troppo ma questi K.O. non ci hanno tolto entusiasmo". Bianco e la Fiorentina daranno il massimo per raggiungere il traguardo del terzo trionfo di fila, anche perché in questo tipo di partite non conta la classifica. Mister Aquilani è fondamentale nella crescita di Bianco, perché porta l'esperienza da giocatore su alti livelli. "Un modello? Molti mi paragonano a Barella, ma il top di reparto è De Bruyne". In chiusura, il ricordo di Daniel Guerini, giovane talento della Lazio scomparso poco tempo fa e simbolo di entrambe le giovanili, dato che ha giocato anche in quella viola: "So che ci guarderà: vogliamo farlo divertire proprio come lui faceva con noi, attraverso la sua spensieratezza".