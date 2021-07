Primavera, adesso Aquilani mette nel mirino la Supercoppa

Derby toscano per aggiungere un trofeo in bacheca: la Primavera a capo del nuovo progetto giovanili

C'è il Derby con l'Empoli all'orizzonte: dopo un'estate passata a intrecciare legami con molte società satellite e a impostare il progetto basato sul 4-3-3 e sulla toscanità del settore giovanile, la Fiorentina guarda già al primo grande appuntamento di categoria: la finale di Supercoppa Italiana, da giocare contro i cugini Campioni d'Italia: un'altra opportunità per aggiungere un trofeo in bacheca per i ragazzi di Aquilani, che nel frattempo osserva i suoi giovani impegnati nel ritiro di Moena, con i grandi. Lo scrive La Nazione.