Prima trasferta: oggi Commisso raggiungerà Genova

Rocco Commisso continua a fare il pieno di Fiorentina. Dopo la giornata di ieri passata al centro sportivo, oggi il presidente raggiungerà la squadra a Genova. Il patron sarà in Liguria a pranzo così da rimanere qualche ora con la squadra in attesa della partita. All’arrivo allo stadio – scrive il Corriere Fiorentino – salute i quasi 900 tifosi viola. La presenza del tyccon rappresenta una piacevole novità, visto che i Della Valle non seguivano mai la squadra in trasferta, se non in qualche eccezione.

INTANTO L’INTER RIFIUTA L’OFFERTA PER POLITANO