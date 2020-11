Prima Montella, poi Iachini ed ora Prandelli. Tre tecnici a contratto per Commisso

Questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio si legge di come la Fiorentina e Rocco Commisso stiano buttando via del tempo prezioso oltre che un bel quantitativo di denaro. Questo perché il patron viola ha già esonerato due tecnici in un anno e adesso ne ha tre a contratto con la sua società.

Si confida in Cesare e nel suo ritorno a Firenze anche per il suo senso di appartenenza verso Firenze ed i colori viola. Lui, un bergamasco ormai trapiantato nel capoluogo fiorentino da anni, pronto a far rialzare la Fiorentina.