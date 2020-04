Prima i campionati, poi le coppe: ecco quando potrebbe ripartire la Serie A

La Lega ha dato la priorità alla conclusione dei campionati nazionali. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la Serie A prevalgono le ipotesi più prudenti, cioè ripartire nel primo week end di giugno, tra il 6 e il 7. Sarebbe sfruttato gran parte del mese di luglio per i 12 turni rimanenti, 13 per chi deve recuperarne ancora uno. Ipotesi più ottimistiche anticipano lo start al 20 maggio oppure ai due fine settimana successivi, 24 e 24 o 30 e 31. L’ipotesi peggiore resta quella della ripresa alla fine di giugno, con il campionato che occuperebbe tutto luglio. La concentrazione di impegni porterebbe le squadre a dover affrontare tre partite a settimana.

Più difficile ipotizzare la ripresa delle gare internazionali. Le ipotesi sono due: concentrare le partire anche a luglio e agosto, senza escludere le modifiche del format in final eight o partire con i campionati e poi sovrapporre le gare internazionali.