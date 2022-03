Prima amici, ora avversari. Milenkovic e Vlahovic: gemelli contro

Ognuno conosce a perfezione la tecnica e i movimenti dell’altro

Amici da una vita, avversari per una notte. La sfida nella sfida più accattivante del match di domani tra Fiorentina e Juventus sarà il confronto a distanza ravvicinata tra Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, due tra i migliori talenti partoriti nell’ultimo decennio dal vivaio del Partizan Belgrado che in coppia, fino a poco tempo fa, hanno fatto le fortune del club viola prima che le strade si dividessero. Classe 1997 il centrale (pagato poco più di cinque milioni nel 2017), di tre anni più giovane l’attaccante, costato all’allora dg Pantaleo Corvino meno di due milioni e arrivato a Firenze sei mesi più tardi, al raggiungimento della maggiore età. Due diamanti che, in un modo o nell’altro, hanno fatto prima bella e poi ricca Fiorentina. Lo scrive La Nazione.