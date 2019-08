Pressing Fiorentina per De Paul. Poi Tonelli e Dalbert

Un nuovo incontro tra club per parlare di Rodrigo de Paul, vero jolly per qualunque allenatore, che l’Udinese continua a valutare non meno di 35-40 milioni. L’obiettivo, anche se la Fiorentina si sta muovendo pure su altri fronti, è lui, mentre per Domenico Berardi i viola erano pronti a mettere sul piatto tra i 30 e i 32 milioni. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, la voglia di investire c’è e lo hanno capito tutti. Per Biraghi-Dalbert invece si va verso uno scambio di prestiti tra Fiorentina e Inter.

In difesa invece Ceccherini (verso Brescia) può essere sostituito da Lorenzo Tonelli, con il quale si sta chiudendo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. A centrocampo invece Francisco Ginella (SCHEDA) può prendere il posto di Cristoforo, che può andare al Girona.