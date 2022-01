Pressing contro bel gioco, Torino-Fiorentina è anche la sfida tra Juric e Italiano

Due tra i tecnici più interessanti del campionato, ma con idee abbastanza diverse

Torino-Fiorentina è anche Ivan Juric contro Vincenzo Italiano, due tra i tecnici più interessanti del campionato. Quasi coetanei (Italiano ha 44 anni, Juric un paio in più) tanta gavetta, ma idee abbastanza diverse. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino. Il tecnico granata, si spiega, è un allievo diretto di Gasperini. E non è un caso che abbiamo a che fare con la stessa filosofia, ma applicata in modo differente. Si può dire che Juric sia più “difensivista” Sempre tanti duelli individuali, usati però come marcatura a uomo per tutto il campo. Non a caso il Torino è la squadra che pressa in maniera più intensa ed efficace. I granata sono tra i migliori anche se parliamo di palloni intercettati e duelli aerei. Numeri che si ritrovano nei 19 gol subiti finora, meno del Milan, della Roma, della Dea e in generale pochi per chi sta nella parte destra della classifica.