Presi a Cannonau: una manita in faccia che fa arrabbiare Rocco. Ma Montella non rischia

Cagliari-Fiorentina 5-2, il commento del Corriere Fiorentino: “Se fuori dal campo Commisso corre veloce, la squadra ha bisogno di altri tempi. Certo, giornate come quella di ieri fanno malissimo. E le parole di Rocco lo lasciano intendere chiaramente. Ciò non significa, tanto per andare subito al sodo, che sia pronto a mettere in discussione Montella. E pazienza se i tifosi, su social, radio e siti internet, ne chiedono la testa. Non accadrà. Anche perché, nella testa del club, questa è una squadra che non ha (per ora) i mezzi per lottare per l’Europa. Per intendersi: la Fiorentina sta facendo esattamente il campionato immaginato alla vigilia. Nessun provvedimento «di pancia», quindi, ma la società farà comunque sentire la sua voce. Barone e Pradè diranno con forza che prestazioni del genere (non era piaciuto per niente nemmeno l’approccio alla gara col Parma) non si devono più ripetere”.