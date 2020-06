Pres. Mercafir: “Avevamo previsto più spazi, ma il mercato si farà”

Dario Nardella ha alzato bandiera banco sul nuovo stadio alla Mercafir. Ora il Comune di Firenze deve capire cosa farsene di quasi metà di quei circa 40 ettari a nord ovest della città. E anche capire come trovare i fondi per realizzare il nuovo mercato ortofrutticolo. La prima spinta doveva arrivare dalla vendita dell’area a sud alla Fiorentina, a 22 milioni di euro (valore considerato troppo alto da Rocco Commisso insieme ai costi aggiunti delle opere compensatorie. “Beh, il masterplan c’è già, può diventare un progetto esecutivo a breve. Procederemo per stadi… oddio, meglio dire fasi vah“, sorride il presidente della Mercafir, Giacomo Lucibello. “Il costo del nuovo mercato – dice al Corriere Fiorentino – è di 50 milioni di euro. Ma avevamo previsto alcuni spazi di logistica avanzata, non proprio il nostro core business, potremmo farne a meno. Lo ha detto il sindaco. Il progetto diventa modulare a seconda di cosa vogliamo fare e quanti finanziamenti ci saranno“.

I 14 ettari lasciati liberi da stadio e cittadella viola serviranno sicuramente per una grande area verde. Ma la destinazione a cui sta pensando il Comune è produttiva. L’idea, che verrà inserita nel nuovo Piano operativo (che sostituisce il Regolamento urbanistico) è quella di usare quello spazio per far «atterrare» centri di ricerca, società hi tech, digitali. E prevedere un sistema integrato, magari con qualche soggetto «forte», trainante, di questo settore, e poi altri che potrebbero nascere all’ombra, ed a traino, della “locomotiva”.