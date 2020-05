Pres. Empoli: “Convivere con il virus si può. Chiesa manterrà alto il suo valore di mercato”

Il Corriere Fiorentino ha raggiunto telefonicamente Fabrizio Corsi, presidente di un Empoli che sarebbe già pronto a trasferirsi al centro sportivo di Monteboro per lavorare alla ripartenza, “Ma non ce lo permettono. Assurdo che ci sia così tanta apprensione per le condizioni degli atleti, che sono super controllati”. Secondo Corsi bisogna convivere con il virus e non fermarsi di nuovo in caso di nuove positività, seguendo il protocollo ed evitando il disagio sociale. “Non ripartire sarebbe un problema, tecnicamente non c’è nessuna causa di forza maggiore e a quel punto la questione dei diritti tv diventerebbe assai vulnerabile. Le perdite sarebbero superiori ai guadagni derivanti dal taglio degli stipendi”. Cambierà anche il mercato, che subirà un ridimensionamento, ma, conclude il numero uno empolese, i pezzi pregiati come Dybala o Chiesa manterranno alto il proprio valore.