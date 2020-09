Preoccupano le condizioni di Biraghi, nessun problema per Pezzella

Si capirà soltanto questo pomeriggio la reale entità degli infortuni di Cristiano Biraghi e di German Pezzella, usciti malconci sabato nel corso dell’ultima amichevole precampionato della Fiorentina contro la Reggiana. Per entrambi il club ha fatto sapere che le sostituzioni sono avvenute a scopo precauzionale, ma a preoccupare, in particolare, sono le condizioni del terzino sinistro. Come scrive La Nazione, anche ieri, nonostante il riposo casalingo, l’ex Inter avvertiva dolore e potrebbe dunque riprendere da oggi le sessioni di allenamento a parte. Respiro di sollievo invece per Pezzella: il capitano, sostituito a sua volta per un fastidio alla caviglia destra dopo uno scontro di gioco con Dragowski, sta già meglio (si è trattato solo di una forte botta) e con già dal pomeriggio, ore 18, riprenderà a lavorare assieme ai suoi compagni.

