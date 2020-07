Premio Nereo Rocco a Commisso, Barone, Ribery e Sottil

Nonostante l’emergenza coronavirus e con alcune modifiche, la Settignanese – scrive il Corriere Fiorentino – ha organizzato la cena per introdurre la quarantesima edizione del torneo «Nereo Rocco» al Museo del Calcio. La disputa delle partite è ancora in dubbio per via delle limitazioni, ma il consiglio della società ha comunque eletto i vincitori dei premi che saranno consegnati in una data ancora da stabilire. Il premio nazionale alla carriera andrà a Franck Ribery, per lo sport al presidente Rocco Commisso mentre Joe Barone riceverà quello di miglior general manager 2019-20. Il quarto viola eletto è Riccardo Sottil, in qual