Premio Golden Boy 2019: in lizza c’è anche l’ex viola Alban Lafont

E’ presente anche Alban Lafont nella lista dei 40 giovani calciatori candidati al premio Golden Boy 2019, riconoscimento internazionale introdotto dal quotidiano Tuttosport nel 2013 riservato al miglior U21 dell’anno. Oltre a De Ligt, ora in forza alla Juventus, Donnarumma e Leao, adesso al Milan, e i due della Roma, Kluivert e Zaniolo, c’è anche l’ex portiere francese della Fiorentina attualmente in prestito al Nantes, in Ligue 1. CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SUL CAMPIONATO FRANCESE