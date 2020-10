Precedenti favorevoli col Padova, ma non solo: tutti i numeri della sfida

La Nazione fornisce i numeri della sfida fra Fiorentina e Padova in programma quest’oggi alle 17 al Franchi: i viola vantano 6 trionfi in Coppa, a fronte di dieci finali raggiunte nel corso della storia. L’ultima sconfitta in casa risale addirittura a cinque anni fa, ad opera del Carpi. En-plein di vittorie per la Fiorentina quando l’esordio è stato al terzo turno: con l’Empoli nel 2010, con il Cittadella nel 2011, con il Novara nel 2012 e l’anno scorso contro il Monza. Quanto al Padova, non ha mai vinto a Firenze, e con la Fiorentina in 40 gare ufficiali ha raccolto appena 4 vittorie.

VISITA NUMERICALCIO PER TUTTE LE STATISTICHE DEL CALCIO CHE CONTA