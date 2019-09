Prandelli su Chiesa: “Farà una stagione da protagonista”. E su Pedro-Vlahovic…

Al Corriere Fiorentino, l’ex allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato anche di Federico Chiesa, al centro delle voci di mercato bianconere in estate: “Oltre le evidenti qualità tecniche c’è un carattere forte e dietro una famiglia seria. Farà una stagione eccellente e andrà da protagonista agli Europei”. Anche Bernardeschi è un perfetto giocatore moderno, dice l’ex ct, che ricevette critiche per averlo chiamato in Nazionale quando giocava in Serie B a Crotone. Mentre sull’attuale attacco viola “se hanno deciso di puntare su Pedro e Vlahovic vuol dire che hanno un’idea chiara. Quando i giocatori sono forti e hanno prospettive devono solo pensare a migliorare e complicare la vita all’allenatore”.