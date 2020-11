Prandelli riparte dal senso d’appartenenza: dal Benevento si farà sul serio

La Nazione analizza il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina:

I sorrisi e le pacche sulle spalle finiranno il 22 novembre prima della partita con il Benevento. Da allora si farà sul serio e parleranno i risultati: ovvio, banale, inevitabile, ma è bene saperlo subito che il miele di ritorno finirà. Intanto Cesare ha apparecchiato il clima giusto cavalcando con misura una conferenza stampa rotonda, densa, piena di agganci con il passato eppure proiettata verso il futuro, perché è questo che vogliono i tifosi, una prospettiva: e poi “senso di appartenenza, passione, coraggio, qualità, calcio propositivo, necessità di remare insieme dalla stessa parte“. Il tutto declinato con lo stile 2005-2010, quando la Fiorentina ha conquistato due qualificazioni in Champions e si è spinta verso la semifinale di Coppa Uefa. Si ricomincia da qui. Dal senso del gruppo e anche – anche se Prandelli non lo ammetterà mai in pubblico – da un senso personale di vendetta per recuperare qualcosa che è stato interrotto.