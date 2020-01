Prandelli: “Montella? Avrei aspettato a cambiare, non può pagare solo l’allenatore”

Il doppio ex di Atalanta e Fiorentina, Cesare Prandelli, è stato intervistato da Tuttosport:

Per la Fiorentina credo sia una sfida molto difficile in cui dovrà cercare di rischiare qualcosa per avere la meglio, però, mi aspetto una gara di sofferenza da parte loro. Cutrone? Credo che possa portare vivacità e grande voglia di fare perché è nelle sue caratteristiche. Intanto ha già trasmesso una scossa ed entusiasmo. I tre punti contro la Spal hanno portato un po’ di tranquillità all’ambiente in un momento molto difficile. Iachini? Ho grande stima per lui, ma in tutta sincerità per il cambio in panchina avrei aspettato fossi stato la Fiorentina perché se hanno detto che è un anno di transizione non può pagare soltanto l’allenatore. Nessuno della Fiorentina mi ha contattato, altrimenti avrei accettato sicuramente.