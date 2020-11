Prandelli in lacrime dopo la chiamata. I quattro motivi del ribaltone

“Cesare secondo“: titola così La Gazzetta dello Sport sul ritorno di Cesare Prandelli alla Fiorentina. Dieci anni dopo il cerchio si chiude. Fino al prossimo 30 giugno Rocco Commisso pagherà tre allenatori. Non è stata una scelta facile per lui, abituato a non licenziare i suoi collaboratori. Ma la sua struttura operativa – si legge – lo ha convinto a questo nuovo ribaltone sottolineando quattro aspetti:

1) la squadra non ha identità tattica;

2) il gioco di Iachini non valorizza il patrimonio tecnico del gruppo;

3) la classifica piange;

4) la piazza lo aveva “esonerato” ormai da diverse settimane.

Prandelli non è preoccupato per il ruolo di “traghettatore” fino al 30 giugno. Il richiamo di Firenze e delle Fiorentina è più forte di qualsiasi altra cosa. Ieri, quando la dirigenza viola, gli ha comunicato la decisione, ha faticato a trattenere le lacrime. Oggi lo aspetta il primo allenamento.