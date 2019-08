Pradè voleva tenere nascosta la trattativa per Pulgar. Da limare i dettagli sul contratto

La Nazione oggi in edicola svela i dettagli legati alla trattativa per portare in viola Erick Pulgar (SCHEDA). Pradè – si legge – avrebbe voluto tenere nascosta la mossa della Fiorentina, ma alcuni amici a Bologna hanno scoperto tutto salutando il cileno. Pulgar aveva una doppia clausola di rescissione: a 15 milioni per le squadre con un piazzamento nel ranking Uefa dal primo al 25° posto. Per quelle successive, la cifra scendeva a 12.

I viola sono a quota 38, ma i rapporti tra Commisso e Saputo, patron del Bologna, sono ottimi e l’accordo pare sia arrivato a 10. Adesso va trovata l’intesa con il giocatore, che potrebbe firmare un contratto di 4-5 anni a circa due 2 milioni di euro a stagione. Le parti però sono ancora a lavoro per limare alcuni dettagli. Il centrocampista quindi potrebbe già essere oggi a Firenze, ma la trattativa è entrata in una fase delicata.