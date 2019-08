Qui Genoa, Andreazzoli conferma tutti: occhio a Schone

Su La Nazione occhi puntati sul Genoa, avversario domani sera della Fiorentina. La squadra rossoblù dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha pareggiato contro la Roma. Dunque al posto dell’infortunato Saponara, che rientrerà dopo la sosta a causa del ko muscolare che lo ha messo fuorigioco anche all’Olimpico, toccherà a Radovanovic. Al suo fianco in regia il danese Schone – ex Ajax, il colpo probabilmente più sorprendente del mercato rossoblù – mentre gli esterni saranno Ghiglione (che sorpassato Romulo nelle preferenze dell’allenatore) a destra e Barreca a sinistra. In difesa davanti a Radu confermato Zapata che sarà affiancato da Romero e Criscito nella linea a tre predisposta da Andreazzoli. In attacco conferme per Pinamonti – a segno nello scorso campionato contro i viola quando giocava nel Frosinone – e Kouamé.

