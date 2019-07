Pradè pronto a tornare alla carica per Lirola: ecco a quanto si può chiudere

Come conferma La Gazzetta di Modena, Pol Lirola (SCHEDA) continua ad essere uno dei giocatori al centro del mercato viola. Daniele Pradè tornerà presto alla carica, anche se l’ostacolo più grande verso la fumata bianca è la richiesta del Sassuolo per il cartellino. Una via di mezzo per chiudere – si legge sul quotidiano – si potrebbe trovare attorno ai 13 milioni di euro.