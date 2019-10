Pradè ha una missione: blindare Castrovilli, contatti serrati e ottimismo per il rinnovo

Gaetano Castrovilli è la vera sorpresa di questa stagione della Fiorentina, che lo sta vedendo brillare al pari di Chiesa e Ribery, lui che solo l’anno scorso giocava con la Cremonese in Serie B, adesso incanta tutti a San Siro. Come riporta il Corriere dello Sport, la questione legata al suo rinnovo è prioritaria in casa Fiorentina, con Commisso che ha incaricato Pradè di blindarlo, ed i contatti con il procuratore Minieri che si fanno serrati. La data giusta può essere quella della prossima sosta del campionato, con i viola pronti a proporre un allungamento di 5 anni ed uno stipendi di 500 mila euro a salire fino al milione, con molti bonus legati alle presenze in nazionale, gol e successi del club. C’è grande ottimismo per la chiusura dell’affare, non ci resta che aspettare ancora qualche giorno.