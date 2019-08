Pradè e la conta dei titolari: ecco a che punto siamo dopo il ritorno di Badelj. E il modulo…

Così ieri Daniele Pradè durante la presentazione di Milan Badelj: «Della vecchia squadra i titolari saranno solo 2-3». Cioè Chiesa, Pezzella e Milenkovic. Gli altri presunti big del passato, Biraghi, Benassi e Simeone, sono in bilico e qualcuno potrebbe finire in lista partenti. Vanno considerati come nuovi titolari Dragowski, Lirola e Boateng, perfetto per il 4-2-3-1 oltre a Badelj. Questo modulo è l’ultima idea. Accanto all’ex laziale arriverà uno tra Demme, Berge e Tonali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.