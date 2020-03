Pradè, da dirigente a confessore: la Fiorentina si affida al suo DS

C’è una linea che mantiene in contatto i giocatori viola e la dirigenza. E all’altro capo, scrive La Nazione, si trova il DS Daniele Pradè, impegnato a gestire gli stati d’animo dei giocatori; poco o nullo l’interesse riservato all’attività agonistica, si parla dei problemi quotidiani e si chiedono informazioni su chi è costretto in ospedale. Il mercato è bloccato, la chat fra i DS non viene utilizzata se non per argomenti extracalcistici. Ieri si parlava degli avversari, del rapporto con l’allenatore, del contratto da adeguare; oggi è tutto diverso. Intanto, la quarantena dovrebbe finire venerdì prossimo.