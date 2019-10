Pradè contro il suo passato. Con affetto

Un solo anno, ma un’avventura positiva. Daniele Pradè è rimasto per poco a Udine, ma nell’unica stagione vissuta in Friuli si è trovato a lavorare in un clima ideale. Malgrado un’annata difficile, i giocatori acquistati hanno visto aumentare in modo considerevole il proprio valore. Da Mandragora a Pussetto al ritorno in Italia di Okaka, adesso i Pozzo possono mettere a referto laute plusvalenze. Poi, scrive La Nazione, le strade si sono divise: ma ma non il rapporto di stima che legherà sempre il direttore sportivo viola alla società friulana.