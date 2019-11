Pradè bis, il primo bilancio: tra giovani ereditati, un acquisto subito utile e colpi mancati

Su La Nazione si traccia un primo bilancio del lavoro svolto dal direttore sportivo viola Daniele Pradè. Aveva detto fin dalla sua presentazione bis che avrebbe ricostruito la squadra dalle fondamenta e così è stato, investendo su età e possibilità di aprire un ciclo in viola. Pulgar è l’unico acquisto (da intendere come esborso di cartellino, visto che Ribery e Caceres sono arrivati a parametro zero, ndr) che ha reso da subito, mentre il grande investimento Pedro non è ancora pronto. Anche Lirola è in grande difficoltà. I giovani talenti (Chiesa, Castrovilli, Milenkovic, Dragowski, Ranieri, Sottil) erano già stati presi da Della Valle e Corvino, ora sta raccogliendo i frutti. De Paul è il colpo mancato, mentre Chiesa-Ribery vince il duello con il tandem passato Simeone-Muriel. Infine Dragowski: per lui è stato ceduto Lafont, che in caso definitivo frutterà molti milioni.

