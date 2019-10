Poteva andare nuovamente in prestito, e invece… Castrovilli, i numeri dell’ascesa

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Gaetano Castrovilli. Sempre titolare nelle prime otto giornate, rubando il posto a Benassi. Un solo gol finora, l’unico neo per le tante occasioni in cui arriva al tiro, per lui che in carriera tra Bari Primavera e Cremonese non è mai andato in doppia cifra. Una media voto di 6,37 non affatto banale. Gaetano sta bruciando le tappe e a novembre Mancini lo aspetta con ogni probabilità in Nazionale. Pensarlo solo qualche mese fa era follia e lo stesso Castrovilli ricorda: «Non credevo neanche che mi avrebbero tenuto alla Fiorentina». Infatti, in estate si era fatto avanti il Brescia, poi anche grazie a Montella si è stoppato il tutto.