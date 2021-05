Potenziare la struttura societaria? Palla a Commisso. Pradè attende la conferma

In attesa dei programmi ufficiali di Commisso, Pradè attende la conferma. Ma può essere affiancato da altre figure

Se Commisso prende tempo ancora qualche giorno per esporre i suoi programmi e dare a Firenze il nome del nuovo allenatore, l'attesa riguarda anche il futuro assetto societario viola. Anche Daniele Pradè sta aspettando notizie ufficiali - sebbene dalla proprietà non siano arrivati segnali che possano presagire ad un addio - ma come scrive La Nazione niente è deciso e potranno esserci delle novità nel reparto dirigenziale viola. Che siano aggiustamenti e/o nuovi ingressi è resto per dirlo, ma l'idea è di potenziare la struttura di vertice della Fiorentina dopo due anni complicati e logoranti.