Possibile chance per Zurkowski: Montella vuole vedere progressi

Il Corriere Fiorentino si concentra su Zurkowski. Il polacco potrebbe giocare titolare contro il Verona viste le squalifiche di Pulgar e Castrovilli. Per ora ha visto poco il campo, ma le sue qualità stanno emergendo giorno dopo giorno. In allenamento mostra propensione al sacrificio. Contro la Virtus Entella ha giocato sul centrodestra, mentre dall’altra parte c’era Benassi. In mezzo Cristoforo, ma al Bentegodi ci sarà Badelj. Zurkowski è rimasto in campo quasi tutti i 90 minuti, solo nel finale ha lasciato spazio al giovane Simonti. Montella vuole vedere i progressi, gli aspetti su cui, dall’inizio dell’estate, gli ribadisce di lavorare. Prima di tutto i movimenti. Il polacco ama spingersi in avanti, far valere la sua forza fisica e calciare in porta. Il tecnico predilige giocatori che sappiano fare possesso palla e trasmettere equilibrio alla squadra. Con la sua propensione offensiva Zurkowski non ha trasmetto sicurezza. A Verona potrà dimostrare di aver compiuto passi in avanti