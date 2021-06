Porte girevoli, Caceres verso l’addio. Borja Valero potrebbe restare

Dopo l'allenatore è tempo di valutare i rinnovi degli uomini di esperienza

In casa Fiorentina sono arrivati i giorni delle decisioni definitive, il tempo scorre e non si possono più rimandare. Come riportato da Repubblica a breve verrà ufficializzato il nuovo allenatore, Vincenzo Italiano . C’è voluto più del previsto ma la situazione si è sbloccata grazie al lavoro di notai ed avvocati. Presto sia il tecnico che il suo staff inizieranno una nuova avventura in terra toscana.

Tuttavia per Pradè non c'è tempo da perdere perché subito dopo dovrà affrontare l'altro tema caldo, i rinnovi contrattuali. Diversi veterani come Franck Ribery, Caceres e Borja Valero sono in scadenza nelle prossime ore, stesso discorso per Giancarlo Antognoni. Per quanto riguarda il francese nessuna novità e nessun aggiornamento dopo colloquio con Gattuso, il tutto sa molto di addio, idem per l'uruguaiano. Mentre il centrocampista spagnolo vorrebbe rimanere un altro anno e l’ha comunicato alla Fiorentina: la dirigenza ne sta parlando col giocatore. Dialogo in corso anche con Giancarlo Antognoni, riporta il quotidiano, la bandiera che però non vorrebbe soltanto sventolare ma agire in maniera operativa all’interno del club.