Porte chiuse sì, ma ci sono varie alternative. La situazione per Udinese-Fiorentina

La Fiorentina si è allenata e ha fatto una riunione per organizzare la logistica, l’Udinese no e deve riorganizzarsi in vista della partita di sabato a porte chiuse. La Nazione però mette in guardia sulle intenzioni della Regione Friuli, che per mezzo del Presidente Massimiliano Fedriga comunica la propria volontà di rispettare l’ordinanza firmata insieme al Ministero della Salute. Nella giornata di oggi ci saranno nuovi sviluppi, non è da escludere un rinvio alla prossima settimana, dato che le due squadre non hanno impegni oltre al campionato, per provare ad aprire le porte ai tifosi.