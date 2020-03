Porte chiuse, abbonati rimborsati. Fiorentina subito in azione

Servirà il tempo tecnico e la piena visione del decreto che sancisce le porte chiuse in tutta Italia per evitare il contagio da Covid-19, poi la Fiorentina comunicherà in che maniera risarcire i propri tifosi per il periodo in cui lo stadio sarà costretto a restare con gli spalti vuoti. La Nazione parla dei prossimi impegni dei viola a porte chiuse: dopo il Brescia, la Fiorentina tornetà a giocare in casa il 5 aprile contro il Sassuolo, proprio quando le porte potrebbero (condizionale d’obbligo) riaprirsi. La Fiorentina non ha avuto bisogno dell’invito del Codacons a procedere col rimborso del rateo che non potrà essere sfruttato o dei biglietti che erano stati acquistati: la società viola si è messa subito in azione.