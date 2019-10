Porta inviolata fuori casa, da quanto non accadeva: adesso però l’attacco stenta

La Fiorentina non otteneva un clean sheet, una porta inviolata in trasferta dal 13 gennaio, data di Torino-Fiorentina 0-2, Coppa Italia. Per la Serie A, si deve risalire al 29 dicembre 2018, Genoa-Fiorentina 0-0. E, di 0-0 in 0-0, arriviamo a Brescia per constatare, sottolinea La Nazione, che i problemi a livello difensivo sono stati risolti grazie all’ottima disposizione in campo dei giocatori di movimento. Il problema adesso è l’attacco, rimasto a secco per la prima volta lontano dal Franchi, con l’ultimo gol a firma Ribery a San Siro.