Pontello: “Giglio? Nessuno ci ha chiamato. Scarseggiano educazione e cortesia”

Dallo stupore per il ritorno al giglio con la F alla delusione per la mancata telefonata della Fiorentina: le parole di Niccolò Pontello

Il giglio alabardato torna sulle maglie della Fiorentina e sulle pagine de La NazioneNiccolò Pontello - nipote del conte Flavio ed ex vicepresidente viola - ha commentato con stupore questo ritorno al passato: "E' stata una sorpresa - dice - sono contento che l'attuale società abbia deciso di ripescare un simbolo che ha avuto una certa importanza". Ma Pontello non nasconde nemmeno la delusione: "Purtroppo nessuno della nostra famiglia è stato contattato dalla attuale proprietà, ma non è un problema. In questo mondo scarseggiano educazione e cortesia". Pontello inoltre sgombra definitivamente il campo dagli equivoci: "Il nostro giglio, con la J.d. Farrows non ha niente a che vedere. La F sta per Firenze e Fiorentina, che poi possiamo dire siano la stessa cosa".