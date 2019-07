Pontello con Rocco: giusto il pugno duro con Chiesa se c’è un pre-accordo con la Juventus

L’ex presidente della Fiorentina Niccolò Pontello su Il Corriere dello Sport Stadio si dice concorde a Commisso e alla linea dura della Fiorentina nei confronti di Chiesa. Pontello ricorda i suoi anni in viola con la cessione di Baggio alla Juventus e fa il tifo per Rocco affinchè riesca a trattenere il talento viola a Firenze e non accetti le avances bianconere. Secondo l’ex presidente della Fiorentina è giusto esser duri in un caso simile poichè i contratti vanno rispettati a meno che non ci sia un pre accordo tra le parti. Di fronte ad un possibile accordo preliminare, Pontello giustifica la reazione della dirigenza viola, a maggior ragione se l’accordo è con la Juventus.