Polveri bagnate in attacco. Vlahovic c’è, ma il cantiere è ancora aperto

Il bilancio dopo un weekend a secco di gol in due amichevoli giocate al Franchi

Trentuno reti nelle prime quattro amichevoli, zero nelle ultime due. E' il dato che porta La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina, che ha bisogno delle reti di Vlahovic, che in questo precampionato si è speso per giocare anche qualche metro più indietro rispetto all'area di rigore. Italiano ha ritrovato solo da pochi giorni alcuni giocatori in grado di creare superiorità numerica come Gonzalez e Castrovilli, ma ha avuto poco tempo per mettere a punto le sue idee. Potremmo vedere una linea difensiva un po' più bassa contro la Roma, in attesa che arrivi un difensore in grado di sostituire Milenkovic (Nastasic è mancino, la Rosea non crede che possa essere lui, anche se arriverà). In mezzo al campo fiducia a Pulgar, mossa rischiosa, potrebbe arrivare il collaudato Leo Sena da La Spezia, mentre si deve decidere cosa fare con Amrabat e Kokorin.