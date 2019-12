Politano studia da viola. Ma Conte non lo molla

Un “amore” che fa giri immensi e poi ritorna. Citando Venditti, La Nazione parla di Matteo Politano (SCHEDA) e del corteggiamento della Fiorentina, che dopo l’estate può ripresentarsi in queste settimane. Il profilo del classe ’93 sarebbe perfetto per le idee tattiche di Montella, nel caso in cui l’Aeroplanino decidesse di dare una definitiva svolta tattica alla sua squadra puntando ancora sul 4-3-3. L’attuale posizione in classifica obbliga a delle riflessioni sull’allenatore che con l’arrivo di Politano non solo troverebbe un perfetto alter ego di Ribery ma anche l’uomo giusto per mettere in pratica la formula tattica in grado di valorizzare le tante ali presenti in rosa. A favorire l’eventuale operazione ci sarebbe la regia di Davide Lippi, che ha recitato un ruolo decisivo in estate per gli arrivi di Ribery, Lirola e Caceres. Allo stato attuale però Conte non sarebbe convinto a privarsi di Politano.