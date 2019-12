Politano, profilo perfetto per sostituire Ribery: occhio alla variabile Iachini

Matteo Politano ha preso in considerazione l’idea di lasciare l’Inter, ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, finora non ci sono stati passi concreti da parte di Atalanta e Fiorentina. Dell’esterno nerazzurro parla anche La Nazione: “L’uomo più adatto a sostituire Ribery almeno fino a marzo. L’Inter ha fatto sapere di essere pronta a dialogare con i viola, ma c’è il giocatore da convincere. Di sicuro l’esperienza con Iachini potrebbe essere una spinta nella direzione giusta”.