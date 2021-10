Polemiche o meno, la mentalità di Vlahovic non cambia: conta solo il gol

Il serbo ha dimostrato in Nazionale una tenuta mentale invidiabile, che auspicabilmente manterrà anche a Firenze

Il Corriere Fiorentino si concentra ancora su Dusan Vlahovic, a segno tre volte in due partite con la Nazionale serba, indice del fatto che le polemiche continue sollevate durante la sosta non lo hanno turbato minimamente. Più facile, certo, lontano da Firenze, dove la gente si sente tradita, ma in Serbia sono tutti sicuri che la mentalità del ragazzo sia quella giusta per ambire a qualsiasi tipo di futuro. E se molti mugugnano lamentando il solo gol su azione segnato dal centravanti in 7 partite, il quotidiano è convinto che neanche questa critica lo smuoverà.