Poker alla rovescia, raffica di sconfitte per tutte le squadre della Fiorentina

Come riportato da La Nazione, prosegue il periodo negativo a 360° della Fiorentina. Non soltanto la prima squadra maschile, anche le altre selezioni non hanno dato spettacolo, per usare un eufemismo, nel fine settimana. Raffica di sconfitte per tutte le squadre viola scese in campo da venerdì a domenica. Ben 4 squadre viola sono andate Ko in 3 giorni. La Primavera battuta 3-0 dalla Juventus, le donne hanno perso per 2-0 contro la Florentia di San Gimignano, la prima squadra sconfitta a Udine e in serata anche l’Under 18 è crollata 2-1 sotto i colpi del Sassuolo.

G. Galli accusa: “Quattro mercati sbagliati, serve resettare tutto”