“Poerannoi”: la Fiorentina è un film comico che non fa ridere

Vi riportiamo un sunto delle parole su Repubblica di uno sconsolato Benedetto Ferrara, che si chiede che fine abbiano fatto Fiorentina Femminile e Primavera, in passato veri fiori all’occhiello della società viola e adesso rispettivamente nell’anonimato e in zona retrocessione. Dall’ultimo periodo della precedente gestione è un susseguirsi di allenatori e manager, ma i risultati mediocri restano gli stessi. La Firenze calcistica vive un momento di paralisi mai sperimentato, la Fiorentina è un film comico che non fa ridere. Il Covid ha esasperato tutto questo, portando i tifosi alla disperazione nei confronti di una squadra che vede allenatore e DS in uscita e che gioca a far finta di essere supermotivata sui social. L’unica speranza è legata a Sarri, nome che costringerebbe la dirigenza ad organizzarsi sul serio. Intanto, conclude Ferrara, i tifosi devono sorbirsi Eysseric al posto di Amrabat e due minuti per umiliare Montiel, forse impiegabile solo a Udine per contratto. “Poerannoi”…