Pochi giorni per preparare Fiorentina-Juventus: ecco quando rientreranno i nazionali

Sul Corriere Fiorentino si traccia il piano di rientro dei giocatori della Fiorentina dai rispettivi impegni con le nazionali. Il primo a tornare sarà Chiesa, stasera a Firenze e domani a disposizione di Montella. Mercoledì rientreranno Badelj, Vlahovic, Terzic, Milenkovic, Ranieri e Sottil, mentre Caceres e Pezzella saranno nuovamente in città solo giovedì. In pratica l’allenatore viola avrà a disposizione l’intero gruppo solo per due giorni prima della gara con la Juventus, in programma sabato alle 15.