Poche novità dietro, in mezzo ecco Amrabat. Iachini studia la formazione

Niente Pulgar e Ribery, servono forze fresche. La Fiorentina che affronterà l’Atalanta dovrà fare a meno dei due squalificati e Iachini studia già le alternative. Il Corriere Dello Sport si concentra sul nome di Amrabat. Sarà infatti il marocchino a prendersi il ruolo di regista adattato a compensare l’assenza del sudamericano. Con lui anche Castrovilli e Bonaventura. Per sostituire Franck, invece, scalpita Eysseric più di Callejon. Per Kokorin, invece, i tempi sono ancora lontani… Poco e niente si cambia, invece, in difesa. Ancora assente Igor, fiducia incondizionata a Pezzella, Milenkovic e Quarta.