Poche news sul fronte uscite: si aspetta l’offerta giusta per Benassi e Amrabat

La Fiorentina proverà a cedere i giocatori che hanno avuto poco minutaggio: si attende l'offerta giusta per Benassi e Amrabat

Dopo gli acquisti, la Fiorentina proverà a cedere quei giocatori che hanno avuto poco spazio nella prima metà di stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Marco Benassi è tornato a disposizione ma lascerà la Fiorentina in prestito in questa sessione di mercato: sul centrocampista Empoli e non solo. Sul fronte relativo a Sofyan Amrabat serve invece pazienza. Anche per il marocchino la formula dovrebbe essere quella del prestito, ma almeno con diritto di riscatto visto l'investimento fatto dai viola: si attende l'offerta giusta.