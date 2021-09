Poche dirette e allenamenti blindati. Come è cambiata la comunicazione Viola

La Fiorentina opta pe runa strategia comunicativa incentrata sulla cautela

I più attenti si saranno accorti di come la comunicazione social della Fiorentina sia drasticamente cambiata negli ultimi mesi. Nei primi mesi dell'anno era possibile seguire la squadra con live social degli allenamenti e interviste pre o post seduta d'allenamento. Questa strategia, però, è cambiata nel corso dei mesi e, oggi, i canali social della Fiorentina offrono perlopiù contenuti scherzosi o originali oltre ai servizi registrati sugli allenamenti. Questo per rispondere anche alla richiesta di maggiore privacy da parte degli allenatori. In tempi di esposizione mediatica totale, dunque, la squadra gigliata opta per una comunicazione più cauta e mirata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.