Playoff e playout? No, grazie. La Serie A potrebbe ripartire il 2 maggio

Daniele Rugani è stato trovato positivo al Coronavirus, ma i club di Serie A hanno intenzione di concludere il campionato. L’idea di playoff e playout non piace.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Lega di A ha già predisposto due differenti bozze di calendario: la prima, molto ottimistica già prima della notizia di Rugani, fa riprendere il campionato subito dopo venerdì 3 aprile, data che oggi il governo indica come possibile sospensione delle misure per il contenimento del virus. Si giocherebbe sabato 4 e domenica 5. Ma anche se le condizioni di salute lo permettessero, la Juve avrebbe comunque poco tempo per allenarsi. L’Inter lo stesso. I club che hanno sospeso le sedute (come la Fiorentina, ndr) dovrebbero riattivarsi velocemente. Ipotesi difficile.

La seconda ipotesi si spinge oltre, ma è più realistica: sarebbe possibile concludere la stagione anche ripartendo il mese successivo, nel primo fine settimana di maggio, sabato 2 e domenica 3. La distribuzione delle partite sarebbe già pianificata: club e Lega seguiranno l’evolversi degli eventi per poi prendente le proposte definitive al consiglio federale del 23 marzo. L’ipotesi playoff e playout resta la soluzione estrema: molte società hanno già espresso al presidente Figc, Gravina, autore della proposta, le proprie perplessità.