Pjaca ancora ai box, la Juventus ne valuta la gestione: può fare come Sturaro

Marko Pjaca, tornato alla Juventus, sta recuperando dall’infortunio subito al legamento crociato del ginocchio sinistro quando era ancora alla Fiorentina: il suo rientro è previsto in autunno, ottobre o novembre, ma i bianconeri stanno valutando la sua gestione, riferisce Tuttosport. La soluzione più logica per la salute del giocatore è farlo rimanere a Torino, ma l’investimento di 23 milioni fatto tre anni fa non sembra più recuperabile. Prende corpo l’ipotesi di un recupero con la Primavera, mentre si è arenata la trattativa col Verona: i dirigenti bianconeri stanno pensando di ricalcare l’operazione-Sturaro, che fu prestato allo Sporting, curato a Torino e poi girato al Genoa a gennaio.

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA