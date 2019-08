Più di 700 biglietti venduti per Genova. Dalbert e Boateng titolari?

Domenica sera la Fiorentina affronterà il Genoa al Ferraris. Come scrive La Nazione, nonostante la capienza ridotta dello spicchio di Marassi dedicato ai tifosi della Fiorentina (906 posti, a causa dei lavori che da settimane stanno interessando la tribuna del Ferraris) sono già stati staccati oltre 700 biglietti. Allo stadio ci sarà anche Commisso con la famiglia. La sensazione è che gli ultimi 200 tagliandi ancora invenduti andranno in fumo nel corso delle prossime ore e verrà registrato il sold-out.

Per quanto riguarda la formazione, Montella sta pensando a due cambi: l’inserimento di Dalbert in difesa e quello di Boateng in attacco. Le relazioni che lo staff tecnico ha avuto sullo stato fisico del brasiliano, che si è allenato con continuità con l’Inter, sono state positive e dopo la prova di Venuti a sinistra e il non perfetto inserimento tattico di Terzic in questi primi mesi di lavoro l’ex nerazzurro (che ha scelto la maglia numero 29) pare ormai pronto alla prima da titolare.

